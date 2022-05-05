Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
Новости

"Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"

 
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Билык: Я думала, что это очень добрые люди. Надеялась, что они Путину что-нибудь скажут
Билык: Я думала, что это очень добрые люди. Надеялась, что они Путину что-нибудь скажут
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 5 мая в эфире канала "Украина" рассказала, что после нападения РФ на Украину отправила российскому певицу Филиппу Киркорову, которому в 2011 году подарила свою песню "Снег", сообщение, что российские оккупанты уничтожили ее дом в поселке Березовка Бучанского района Киевской области, но он не ответил.

"Я написала: "Ты когда будешь петь мою песню, просто знай, что мне негде жить. Вот и все",  сказала артистка. 

По словам Билык, кроме Киркорова, она также написала и другим российским певцам, которых знала лично и которые, как она подчеркнула, лично знали президента РФ Владимира Путина. 

"Я думала, что это очень добрые люди. Надеялась, что они Путину что-нибудь скажут, чтобы он перестал это делать с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", – призналась Билык. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ирина Билык покинула свой дом в первый день войны вместе с шестилетним сыном Табризом. Ее старший сын Глеб во время нападения РФ на Украину находился на учебе за границей.

Артистка рассказала, что во время оккупации Киевской области российские оккупанты месяц жили в ее доме, уничтожив там "все, что можно".

Теги: Владимир Путин, Филипп Киркоров, война России против Украины, Ирина Билык
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