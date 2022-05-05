  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"

"Я написала: "Ты когда будешь петь мою песню, просто знай, что мне негде жить. Вот и все", – сказала артистка.
По словам Билык, кроме Киркорова, она также написала и другим российским певцам, которых знала лично и которые, как она подчеркнула, лично знали президента РФ Владимира Путина.
"Я думала, что это очень добрые люди. Надеялась, что они Путину что-нибудь скажут, чтобы он перестал это делать с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", – призналась Билык.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ирина Билык покинула свой дом в первый день войны вместе с шестилетним сыном Табризом. Ее старший сын Глеб во время нападения РФ на Украину находился на учебе за границей.
Артистка рассказала, что во время оккупации Киевской области российские оккупанты месяц жили в ее доме, уничтожив там "все, что можно".