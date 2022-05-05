  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"

Билык: Я думала, что это очень добрые люди. Надеялась, что они Путину что-нибудь скажут Фото: Ирина Билык / Facebook

"Я написала: "Ты когда будешь петь мою песню, просто знай, что мне негде жить. Вот и все", – сказала артистка.

По словам Билык, кроме Киркорова, она также написала и другим российским певцам, которых знала лично и которые, как она подчеркнула, лично знали президента РФ Владимира Путина.

"Я думала, что это очень добрые люди. Надеялась, что они Путину что-нибудь скажут, чтобы он перестал это делать с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", – призналась Билык.

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