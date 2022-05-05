  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи

Билык вместе с сыном покинула дом в первый день войны Фото: Ирина Билык / Facebook

По словам певицы, когда началась война, она вместе с шестилетним сыном Табризом сразу уехала из поселка. Ее старший сын Глеб на тот момент находился на обучении за границей.

О том, что оккупанты проникли в ее дом и дома ее соседей, Билык узнала из чата для жителей коттеджного комплекса, в котором жила.

"Выгнали всех людей из городка. Когда люди выходили, им сказали: "Не закрывайте дома, потому что мы выбьем все двери и будем искать еду". Они уже ели, сколько хотели. Они уже там такое делали! Когда зашел мой помощник, уже больше месяца прошло, как они там жили, так они там и плавали в бассейне, [уничтожили] все, что можно, – и аппаратуру, все мои вещи, фото детства", – сказала Билык, расплакавшись.

Она не уточнила, где находится вместе с сыном в настоящее время.

26 апреля певица сообщила, что ей с сыном некуда возвращаться.

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