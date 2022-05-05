"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены

"Должен быть честным прежде всего перед самим собой. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он.

Харчишин отметил, что состоит в новых отношениях.

По словам артиста, его жена с сыновьями жила в доме под Гостемелем, который во время оккупации Киевской области полностью разрушили российские оккупанты.

"Я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить этот дом, чтобы мои детям было куда вернуться. И никакая дрянь не помешает мне это сделать", подытожил он.

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