"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены

"Должен быть честным прежде всего перед самим собой. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он.
Харчишин отметил, что состоит в новых отношениях.
По словам артиста, его жена с сыновьями жила в доме под Гостемелем, который во время оккупации Киевской области полностью разрушили российские оккупанты.
"Я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить этот дом, чтобы мои детям было куда вернуться. И никакая дрянь не помешает мне это сделать", подытожил он.
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Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на "Друга ріка".
У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака с Юлией Кузьминской – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.
В 2016 году Харчишин сообщил, что они со второй женой потеряли новорожденного сына, который родился пятимесячным. По словам музыканта, он очень тяжело пережил эту трагедию.