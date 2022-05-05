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05 мая, 2022
 
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"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены

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Харчишин отец троих сыновей
Харчишин – отец троих сыновей
Фото: Валерій Харчишин / Facebook

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин 5 мая в Facebook сообщил, что они с женой Юлией Кузьминской разъехались еще до войны и физически больше не являются мужем и женой, хотя все еще состоят в официальном браке.

"Должен быть честным прежде всего перед самим собой. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он. 

Харчишин отметил, что состоит в новых отношениях.

По словам артиста, его жена с сыновьями жила в доме под Гостемелем, который во время оккупации Киевской области полностью разрушили российские оккупанты

"Я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить этот дом, чтобы мои детям было куда вернуться. И никакая дрянь не помешает мне это сделать", подытожил он. 

https://www.facebook.com/valeriy.kharchyshyn/posts/5555847181093506

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на "Друга ріка".

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака с Юлией Кузьминской – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.

В 2016 году Харчишин сообщил, что они со второй женой потеряли новорожденного сына, который родился пятимесячным. По словам музыканта, он очень тяжело пережил эту трагедию.

Теги: Друга ріка, дети, Валерий Харчишин, развод, жена, дом
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