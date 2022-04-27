Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться

Билык: Сегодня мне тяжело петь, мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни Фото: Ирина Билык / Facebook

"Сегодня мне тяжело петь, мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сегодня мне некуда вернуться", – написала артистка.

Билык не уточнила, куда переехала во время войны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

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