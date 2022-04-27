Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться

"Сегодня мне тяжело петь, мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сегодня мне некуда вернуться", – написала артистка.
Билык не уточнила, куда переехала во время войны.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.