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27 апреля, 2022
 
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Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться

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Билык: Сегодня мне тяжело петь, мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни
Билык: Сегодня мне тяжело петь, мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни
Фото: Ирина Билык / Facebook

Народная артистка Украины, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык, которая стала послом музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, 26 апреля в Instagram сообщила, что в период временной оккупации Киевской области в ее доме разместились российские оккупанты.

"Сегодня мне тяжело петь, мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сегодня мне некуда вернуться", – написала артистка.

Билык не уточнила, куда переехала во время войны. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.

Теги: война России против Украины, Ирина Билык
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