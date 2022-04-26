Ирина Билык стала послом музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"У каждого жителя страны есть своя история о войне, ведь все переживают боль, скорбь, утрату. Миссия музея состоит в том, чтобы собирать, хранить и делиться свидетельствами людей о жизни во время военных действий – честными, откровенными, из первых уст", – сказано в сообщении.

"Я хочу рассказать миру, как живут люди в Украине в условиях войны. Хочу, чтобы ни одна история не была забыта", – отметила певица.

Билык пригласила украинцев присоединиться к проекту, рассказав свои истории. По ее мнению, это поможет "облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее – мирное – будущее".

"Каждый голос имеет значение. Каждая история важна", – подчеркнула Билык.

Поделиться своей историей можно на сайте Музея "Голоса Мирных".