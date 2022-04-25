  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ

По словам артиста, после нападения РФ на Украину его знакомые, которые проживают в России, писали ему, что им сложно протестовать против войны.

"Были те, кто вначале писал: "Мы пишем посты, но нам сложно". И я им говорил: "Если вы хотите писать посты и быть в безопасности от вашей власти, можете приехать в Мариуполь, Бучу и писать посты оттуда. И тогда вам станет ясно, почему я могу сказать, что все русские – говно". У меня сестра из РФ, но она три года уже не живет там, она уехала из страны, в которой не может жить", – сказал певец.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube