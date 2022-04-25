  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ

По словам артиста, после нападения РФ на Украину его знакомые, которые проживают в России, писали ему, что им сложно протестовать против войны.
"Были те, кто вначале писал: "Мы пишем посты, но нам сложно". И я им говорил: "Если вы хотите писать посты и быть в безопасности от вашей власти, можете приехать в Мариуполь, Бучу и писать посты оттуда. И тогда вам станет ясно, почему я могу сказать, что все русские – говно". У меня сестра из РФ, но она три года уже не живет там, она уехала из страны, в которой не может жить", – сказал певец.
Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й".
Певец считает, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.