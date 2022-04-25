Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
Новости

"Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Dantes россиянам: можете приехать в Мариуполь, Бучу и писать посты оттуда
Dantes – россиянам:  можете приехать в Мариуполь, Бучу и писать посты оттуда
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец и волонтер Dantes (Владимир Гудков) в интервью, которое 24 апреля опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, почему его сестра покинула РФ три года назад.

По словам артиста, после нападения РФ на Украину его знакомые, которые проживают в России, писали ему, что им сложно протестовать против войны. 

"Были те, кто вначале писал: "Мы пишем посты, но нам сложно". И я им говорил: "Если вы хотите писать посты и быть в безопасности от вашей власти, можете приехать в Мариуполь, Бучу и писать посты оттуда. И тогда вам станет ясно, почему я могу сказать, что все русские – говно". У меня сестра из РФ, но она три года уже не живет там, она уехала из страны, в которой не может жить", – сказал певец. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й". 

Певец считает, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.

Теги: война России против Украины, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 