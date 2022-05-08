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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы своей борьбой дают другим демократиям время". Американский историк Снайдер назвал 10 причин, почему украинская победа важна для всего мира

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Снайдер: Для Путина уроки Второй мировой войны это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом это то, что нужно больше фашизма
Снайдер: Для Путина уроки Второй мировой войны – это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом – это то, что нужно больше фашизма
Фото: pinchukfund.org

Победа Украины в войне с Россией важна для всего мира и для будущего демократии, заявил писатель и историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

10 причин, по которым он так считает, он назвал 8 мая во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", передает корреспондент издания "ГОРДОН". Полный текст выступления Снайдера был также опубликован на сайте форума.

"Первая причина, ключевая: победа Украины, по моему убеждению, – это единственный путь достижения мира… Победа России приведет к дальнейшей российской агрессии. Капитуляция Украины будет означать продление российских зверств на украинской земле", – сказал он.

В качестве второй причины историк отметил, что победа Украины важна для безопасности региона.

"Единственный способ защитить украинцев – это украинская победа. В то же время это очень важно и для народов стран Балтии, для Польши, Румынии, Молдовы – чтобы российская агрессия не добилась успеха", – сказал он.

Третья причина, по его словам, касается прежде всего безопасности украинцев.

"Нет никакого другого пути защитить украинских граждан, кроме как победа Украины. Пока идет война, украинцы в условиях российской оккупации переживают депортацию и другие зверства, украинцы на неоккупированной территории страдают от обстрелов и бомбежек", – подчеркнул Снайдер.

Четвертая причина, сказал историк, касается защиты демократии, поскольку именно демократия невыносима для президента РФ Владимира Путина и его режима.

"В то же время, по моему убеждению, – и это пятый пункт – это важно для демократий в целом. Если бы Россия выиграла эту войну, это была бы огромная победа для всех противостоящих демократии сил, для всех, кто хочет использовать то или иное насилие для свержения демократий", – сказал Снайдер.

Шестым пунктом он назвал важность победы Украины для защиты базового принципа: все нации равны, а государства заслуживают уважения: "Другими словами, победа Украины – еще один толчок к постимпериалистическому миру", – пояснил он.

Седьмая причина касается памяти о Второй мировой войне.

"Для Путина уроки Второй мировой войны – это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом – это то, что нужно больше фашизма. Для Путина уроки Второй мировой войны – это то, что слово "фашизм" означает все, что ему угодно, и это слово можно использовать как язык ненависти против тех, кого он избрал своим врагом. Это прочтение Второй мировой войны не может победить", – подчеркнул Снайдер.

Восьмым пунктом он назвал положительные последствия для будущего самой России, которая должна стать "нормальной цивилизованной страной".

"Девятое. Украина должна победить, ведь, как мы знаем, она огромный производитель продовольствия для остального мира", – отметил историк.

"10-й пункт, который определенным образом суммирует все предыдущие. Победа Украины поможет не только украинцам, но и всем нам направить свое внимание к будущему… Считаю, очень важно, чтобы европейцы и другие помогли предложить украинцам будущее после этой войны – в смысле членства в ЕС и мощной помощи, которая даст Украине возможность отстроиться", – сказал Снайдер.

Он подчеркнул, что, если бы украинцы не боролись и предпочли капитуляцию, "наше будущее, будущее демократий было бы сейчас очень мрачным".

"Украинцы своей борьбой дают другим демократиям время", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин назвал это "спецоперацией".

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Теги: фашизм, демократия, Вторая мировая война, российская агрессия, война России против Украины, Тимоти Снайдер, Киевский форум по безопасности
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