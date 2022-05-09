"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ

"Деда, Ты каждый раз в этот день вытирал с лица так, чтобы никто не видел, слезу. Но я, лет пяти, держащаяся за твою руку, всегда это замечала. Ты навсегда во Львове. И мои воспоминания, связанные с парадами Победы, тоже из этого города, потому что это был ритуал! С дедой на парад! Только у меня ощущение праздника, а у тебя, и я только сейчас понимаю, боли", – написала она.

Лолита отметила, что ветеранов осталось очень мало, но есть еще дети войны, как ее мама.

"Они генетически вздрагивают при этих словах, хоть помнят уже отчетливо послевоенные годы. Спасибо бабулям и дедулям за привитое уважение к хлебу, к труду", – написала она.

Пост Лолита завершила фразой "Лишь бы не было…", тем самым игнорируя войну в Украине.

"Ваши деды переворачиваются в гробах из-за внуков и правнуков, которые стали убийцами, мародерами и насильниками!!! Вся Россия теперь стала сплошным фашизмом!!!" – заявила подписчица Надежда Вавринюк.

"Лишь бы не было…" Верх цинизма упоминать эту фразу сегодня! Неужели вы действительно настолько жестоки, что можете делать вид, что войны нет?! Делать вид, что Россия не напала на "братскую страну"?! Тысячи людей! Сотни городов и сел! Украина в руинах и страданиях. А ведь деда ваш все видит оттуда", – прокомментировала Nataliya Kofova.

"Твой дедушка перевернулся в гробу из-за такой внучки", – написала Мария Пацаган.

"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину", – заявила Наталия Дубчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)