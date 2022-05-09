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09 мая, 2022
 
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"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ

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Лолита: Лишь бы не было&hellip;
Лолита: Лишь бы не было…
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита на своей странице в Facebook 9 мая опубликовала пост, посвященный Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, продолжая замалчивать военную агрессию РФ в Украине.

"Деда, Ты каждый раз в этот день вытирал с лица так, чтобы никто не видел, слезу. Но я, лет пяти, держащаяся за твою руку, всегда это замечала. Ты навсегда во Львове. И мои воспоминания, связанные с парадами Победы, тоже из этого города, потому что это был ритуал! С дедой на парад! Только у меня ощущение праздника, а у тебя, и я только сейчас понимаю, боли", – написала она.

Лолита отметила, что ветеранов осталось очень мало, но есть еще дети войны, как ее мама.

"Они генетически вздрагивают при этих словах, хоть помнят уже отчетливо послевоенные годы. Спасибо бабулям и дедулям за привитое уважение к хлебу, к труду", – написала она.

Пост Лолита завершила фразой "Лишь бы не было…", тем самым игнорируя войну в Украине.

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/417873329774970/

"Ваши деды переворачиваются в гробах из-за внуков и правнуков, которые стали убийцами, мародерами и насильниками!!! Вся Россия теперь стала сплошным фашизмом!!!" – заявила подписчица Надежда Вавринюк.

"Лишь бы не было…" Верх цинизма упоминать эту фразу сегодня! Неужели вы действительно настолько жестоки, что можете делать вид, что войны нет?! Делать вид, что Россия не напала на "братскую страну"?! Тысячи людей! Сотни городов и сел! Украина в руинах и страданиях. А ведь деда ваш все видит оттуда", – прокомментировала Nataliya Kofova.

"Твой дедушка перевернулся в гробу из-за такой внучки", – написала Мария Пацаган.

"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину", – заявила Наталия Дубчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Лолита не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Теги: Россия, Львов, Украина, Лолита Милявская, нацизм, фашизм, война, День Победы, ветераны, парад, День памяти и примирения, украинцы, война России против Украины, певица, Лолита, ветеран
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