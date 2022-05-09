"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев

Дурнев: У нас у всех общая цель – дать по жопе оккупантам и отстоять свою волю и достоинство Фото: aleksey_durnev / Instagram

"Конечно, я знал, что украинцы смелые и сердечные люди, но эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы. Мы словно достали из шкафчиков тайную мощь, чтобы разбить дрянь. Теперь с двойной страстью мы хотим жить, любить, делать крутые проекты, развивать бренд Украины и продвигать свою мамочку на мировой арене. Мы поддерживаем и защищаем друг друга. Это важный виток в истории, который показывает наше неравнодушие к своему, родному. Вы это ощущаете? Пожалуйста, сохраните это", – призвал он.

Дурнев отметил, что иногда могут сдавать нервы и возникать желание поссориться из-за вопроса языка, выругаться на родственников из-за разных взглядов на ход войны, "психануть на партнера, потому что он недостаточный патриот или слишком радикален".

"В эти моменты, пожалуйста, вспоминайте, насколько мы едины сейчас. Помните, как важно быть железным винтиком в механизме сопротивления. У нас у всех общая цель – дать по жопе оккупантам и отстоять свою волю и достоинство. Есть ли в этой задаче подпункт "ссориться со всеми друзьями, потому что они чего-то не вдупляют"? Нет. Посылайте нахер, если вам говорят "Россия – топ", и будьте эмпатичны с теми, кто в вашей команде", – посоветовал он.

Телеведущий добавил, что когда бабушки говорили: "Чтобы не было войны", сложно было представить, что это возможно в нынешнее время.

"Теперь мы все понимаем этих бабушек. Мы все – эта бабушка. Наше единение сейчас нужно, чтобы война быстрее закончилась и кончилась нашей победой. Будьте достойны и горды, крепко сжав руки с другими украинцами. Не разрешайте никому нас разъединить. Чувство единства – лучшая вакцина от вируса под названием "имперские замашки истукана", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @oleksii_durniev

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