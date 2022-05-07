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07 мая, 2022
 
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Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитарный режим. Даже без картонки под жопой

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Машкова: Любая пассивность это все
Машкова: Любая пассивность – это все
Скриншот: вДудь / YouTube

Проживающая в США российская актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, поддержавшего войну против Украины, в интервью YouTube-каналу "вДудь" 6 мая рассказала, что прервала работу со всеми российскими проектами.

По словам Машковой, она решила не продолжать работу в России сразу после начала войны против Украины и выразила свое несогласие с политикой президента РФ Владимира Путина. 

"Мне позвонили [представители проекта из России], сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах – всех артистов проверяют на позицию. Каждого. "Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением". Я подумала: "Ну, это все". А они перезвонили через неделю и сказали: "Нет-нет, пусть Машенька возвращается". Ну а дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Туда входит война. Ну у нас-то [в России] войны нет, могут докопаться, что это "спецоперация". Посмотрим, что будет. Могут подать на меня в суд", – сказала Машкова.

По словам актрисы, у нее нет имущества в России, которое могли бы забрать.

Машкова процитировала российского социолога Григория Юдина, заявившего, что суть пропаганды – убедить человека, что ничего не надо делать.

"А любая пассивность – это все. Мы скатываемся в тоталитарный режим. Я не знаю, может, скатились уже. Но по горочке точно едем. Даже без картонки под жопой", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: вДудь / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мария Машкова с семьей проживает в США. Ее отец, актер Владимир Машков, открыто поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. 18 марта он принял участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого Латвия включила его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Российский актер Алексей Панин пожелал Машкову во сне каждую ночь видеть убитых российскими оккупантами мирных украинцев.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что Машков – среди тех деятелей российской культуры, некролог которых испорчен. "Дети мертвые к вам будут приходить во сне – это вы их убили", – сказал он.

Машкова уверена, что ее отец действительно верит в правоту Путина, а не делает это из корысти. Актриса считает, что ее отец стал жертвой российской пропаганды.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, украинцы, актер, война России против Украины, актриса, Владимир Машков, русские, Мария Машкова
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