  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитарный режим. Даже без картонки под жопой

По словам Машковой, она решила не продолжать работу в России сразу после начала войны против Украины и выразила свое несогласие с политикой президента РФ Владимира Путина.

"Мне позвонили [представители проекта из России], сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах – всех артистов проверяют на позицию. Каждого. "Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением". Я подумала: "Ну, это все". А они перезвонили через неделю и сказали: "Нет-нет, пусть Машенька возвращается". Ну а дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Туда входит война. Ну у нас-то [в России] войны нет, могут докопаться, что это "спецоперация". Посмотрим, что будет. Могут подать на меня в суд", – сказала Машкова.

По словам актрисы, у нее нет имущества в России, которое могли бы забрать.

Машкова процитировала российского социолога Григория Юдина, заявившего, что суть пропаганды – убедить человека, что ничего не надо делать.

"А любая пассивность – это все. Мы скатываемся в тоталитарный режим. Я не знаю, может, скатились уже. Но по горочке точно едем. Даже без картонки под жопой", – сказала она.

ВИДЕО

Видео: вДудь / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)