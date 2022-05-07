  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитарный режим. Даже без картонки под жопой

По словам Машковой, она решила не продолжать работу в России сразу после начала войны против Украины и выразила свое несогласие с политикой президента РФ Владимира Путина.
"Мне позвонили [представители проекта из России], сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах – всех артистов проверяют на позицию. Каждого. "Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением". Я подумала: "Ну, это все". А они перезвонили через неделю и сказали: "Нет-нет, пусть Машенька возвращается". Ну а дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Туда входит война. Ну у нас-то [в России] войны нет, могут докопаться, что это "спецоперация". Посмотрим, что будет. Могут подать на меня в суд", – сказала Машкова.
По словам актрисы, у нее нет имущества в России, которое могли бы забрать.
Машкова процитировала российского социолога Григория Юдина, заявившего, что суть пропаганды – убедить человека, что ничего не надо делать.
"А любая пассивность – это все. Мы скатываемся в тоталитарный режим. Я не знаю, может, скатились уже. Но по горочке точно едем. Даже без картонки под жопой", – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мария Машкова с семьей проживает в США. Ее отец, актер Владимир Машков, открыто поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. 18 марта он принял участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого Латвия включила его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Российский актер Алексей Панин пожелал Машкову во сне каждую ночь видеть убитых российскими оккупантами мирных украинцев.
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что Машков – среди тех деятелей российской культуры, некролог которых испорчен. "Дети мертвые к вам будут приходить во сне – это вы их убили", – сказал он.
Машкова уверена, что ее отец действительно верит в правоту Путина, а не делает это из корысти. Актриса считает, что ее отец стал жертвой российской пропаганды.