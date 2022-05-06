Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов

"Когда натыкаешься на комментаторов, которые орут, что надо национализировать имущество артистов, потому что "они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят", хочется поставить акцент на слове "заработали", а не украли", – написала она.
Пост исполнительница сопроводила роликом, в котором процитировала украинскую поговорку.
"Поскольку я сама родом из Украины, я помню пословицу: "Хто всравсь? Невістка!" Кто во всем виноват? Ну, конечно же, артисты", – сказала она.
Певица показала свой дом и участок вокруг.
"Принимайте, березка русская – две штуки, туи, слегка обоссанные моей собакой, то есть вам придется взять секатор и траву надо подкармливать. Секатор только возьмите свой. Сейчас имущество действительно все перепишу. Смотрите, елочка, заборчик бетонный…" – сказала она.
Лолита отметила, что в ее доме есть туалет и унитаз, к которому прилагается ершик.
"Экскурсовод Зимнего дворца мне рассказала, как в 1917 году его взяли, зачем-то разбили этрусские вазы и насрали на паркет. Поэтому напоминаю, у меня в доме унитаз, ершик оставляю национализаторам", – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Лолита не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.