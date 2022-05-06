"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ

"В очередной раз! Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю!" – заявил он.
Лазарев отметил, что новость о том, будто он завершает свою творческую деятельность, перестает давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в российских СМИ.
"Хочу сказать одно – не дождетесь!" – отметил певец.
Лазарев заявил, что продолжает давать концерты в РФ и продлевает свой тур.
Певец, записавший дуэтную песню со строящей карьеру в РФ украинской певицей Ани Лорак, не сообщил, будет ли она выходить с ним на сцену в городах России.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. После начала войны России против Украины Лазарев закрыл свою страницу в Instagram.
После перерыва, в апреле 2022 года, Лазарев, вернувшись в соцсеть, рассказал о любви к России и что не утверждал, будто ему стыдно за военные действия РФ в Украине.
Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак.
Певица, настоящее имя которой Каролина Куек, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.