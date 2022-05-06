"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ

Лазарев, записавший дуэтную песню со своей подругой Ани Лорак, не сообщил, будет ли она выходить с ним на сцену на концертах в России Фото: lazarevsergey / Instagram

"В очередной раз! Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю!" – заявил он.

Лазарев отметил, что новость о том, будто он завершает свою творческую деятельность, перестает давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в российских СМИ.

"Хочу сказать одно – не дождетесь!" – отметил певец.

Лазарев заявил, что продолжает давать концерты в РФ и продлевает свой тур.

Певец, записавший дуэтную песню со строящей карьеру в РФ украинской певицей Ани Лорак, не сообщил, будет ли она выходить с ним на сцену в городах России.

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