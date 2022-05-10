"Тебя обманули". Макаревич 9 Мая записал песню для российских солдат. Видео

"Как там, стреляли, солдат?

Известно – стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули..." – поется в песне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".