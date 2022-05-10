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10 мая, 2022
 
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"Тебя обманули". Макаревич 9 Мая записал песню для российских солдат. Видео

Макаревич: Куда ты попал, солдат?
Макаревич: Куда ты попал, солдат?
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич 9 Мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне опубликовал в Facebook черно-белый ролик, в котором исполнил а капелла песню о войне.

"Как там, стреляли, солдат?
Известно – стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули..." – поется в песне.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/694195978303778/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Андрей Макаревич, День Победы, война России против Украины, музыкант, песня
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