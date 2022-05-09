"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса

"Каждый использует тренажеры по-своему. Я – в таком варианте. На этот тренажер, правда, не просто забраться. А сойти еще сложнее! Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!" – написала она.
Волочкова предстала вверх ногами и показала шпагат.
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"Настя вниз головой. Сейчас это самое то что надо. Так легче, когда не думаешь о происходящем вокруг", – прокомментировала подписчица uspenskatata.
"Раскладушка чертова", – написала vikto_ria8047.
"Опять раскорячилась", – отметила tatana_golubeva_69.
"Лечись, алкобройлер!" – написала taro_dlya_vseh888.
Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.
Балерина в апреле 2022 года перед зданием суда посоветовала россиянам курить и пить.
Волочкова неоднократно приезжала в Украину в 2010-е годы, но сейчас замалчивает военную агрессию в РФ.