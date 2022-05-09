"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса

"Каждый использует тренажеры по-своему. Я – в таком варианте. На этот тренажер, правда, не просто забраться. А сойти еще сложнее! Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!" – написала она.

Волочкова предстала вверх ногами и показала шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Настя вниз головой. Сейчас это самое то что надо. Так легче, когда не думаешь о происходящем вокруг", – прокомментировала подписчица uspenskatata.

"Раскладушка чертова", – написала vikto_ria8047.

"Опять раскорячилась", – отметила tatana_golubeva_69.

"Лечись, алкобройлер!" – написала taro_dlya_vseh888.