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09 мая, 2022
 
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"Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине

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Монеточка переехала в Литву
Монеточка переехала в Литву
Фото: monetochkaliska / Instagram

Российская певица Монеточка в интервью программе "А поговорить?" 8 мая на одноименном YouTube-канале назвала причины выезда из России.

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", – сказала она.

По словам Монеточки, они с мужем, музыкальным продюсером Виктором Исаевым в срочном порядке покинули Россию после начала войны в Украине, поэтому выбрали страну эмиграции наобум. Они переехали в Литву.

"У нас не было времени выбирать. Мы просто узнавали у наших друзей и знакомых, кто где, и они предложили помощь. (...) И конечно, это оказалась прекрасная, очень дружелюбная страна", – отметила певица.

Монеточка, рассуждая о российских артистах, заявила, что может понять, почему кто-то из них молчит, не решившись на переезд, не может найти ни одной причины поддерживать войну.

"Я не знаю, как они будут с этим жить. Не знаю, что они скажут детям, всем нам", – подчеркнула она.

ВИДЕО
Видео: А поговорить? / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Настоящее имя Монеточки – Елизавета Гардымова. Она родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге (РФ).

В дискографии певицы три студийных альбома.

Теги: Россия, Украина, война, эмиграция, война России против Украины, Лиза Монеточка, певица
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