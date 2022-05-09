  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", – сказала она.

По словам Монеточки, они с мужем, музыкальным продюсером Виктором Исаевым в срочном порядке покинули Россию после начала войны в Украине, поэтому выбрали страну эмиграции наобум. Они переехали в Литву.

"У нас не было времени выбирать. Мы просто узнавали у наших друзей и знакомых, кто где, и они предложили помощь. (...) И конечно, это оказалась прекрасная, очень дружелюбная страна", – отметила певица.

Монеточка, рассуждая о российских артистах, заявила, что может понять, почему кто-то из них молчит, не решившись на переезд, не может найти ни одной причины поддерживать войну.

"Я не знаю, как они будут с этим жить. Не знаю, что они скажут детям, всем нам", – подчеркнула она.

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Видео: А поговорить? / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)