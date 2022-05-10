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10 мая, 2022
 
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Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил

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Роднянский: Один когда-то общий праздник. Две страны. Два президента. Два Владимира. Два мира
Роднянский: Один когда-то общий праздник. Две страны. Два президента. Два Владимира. Два мира
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Продюсер Александр Роднянский 9 мая в Instagram сравнил обращения к народу 9 мая президентов Украины Владимира Зеленского и России – Владимира Путина.

"Один когда-то общий праздник. Две страны. Два президента. Два Владимира. Два мира", – написал он.

Роднянский обнародовал фото Зеленского и Путина.

"Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей [украинского философа Григория] Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию… Мы боремся за свободу для своих детей, а, значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев... И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!" – процитировал он Зеленского.

Роднянский отметил, что Путин не объявил массовой мобилизации, не угрожал ядерным оружием и не стал врать насчет одержанной победы, а "повторил другую мантру" – "Россия дала упреждающий отпор агрессии".

Продюсер подчеркнул, что, как всегда, осталось без доказательств, кто и зачем мог планировать нападение на ядерную державу гигантских размеров.

Он добавил, что Путин снова "ударился в учебник истории для четвертого класса, сравнив российских военных в Украине с дружинниками русского князя Владимира Мономаха и солдатами российского полководца Александра Суворова.

"Если выступление Зеленского прозвучало как вдохновляющие слова сильного лидера, то Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил. Трагедия Украины, теряющей своих граждан, но выигрывающей войну. И катастрофа для России, тонущей в болоте агрессии, жестокости и экономического кризиса", – написал Роднянский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Роднянский в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, День Победы, Александр Роднянский, украинцы, война России против Украины, продюсер
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