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02 мая, 2022
 
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Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции

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София единственная дочь Налчаджиоглу
София – единственная дочь Налчаджиоглу
Фото: muratnalca / Instagram

Экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 1 мая в Instagram Stories показал, как проводит время с их 10-летней дочерью Софией в Турции.

Налчаджиоглу показал совместную поездку с дочерью в автомобиле.


Фото: muratnalca / Instagram

Скриншот: muratnalca / Instagram

Также он снял пляжный отдых девочки с ее турецкими родственниками.


Фото: muratnalca / Instagram

Скриншот: muratnalca / Instagram

Экс-супруг Ани Лорак показал, как София играет в настольный хоккей.

Фото: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

В одном из роликов девочка запечатлена играющей вместе с дочерью новой возлюбленной отца, визажиста Лилии Реус, Александрой.

Фото: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус, и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. 

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Украина, Турция, война, Ани Лорак, дети, певица, отдых, Мурат Налчаджиоглу, невеста, девочка
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