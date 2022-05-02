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02 мая, 2022
 
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"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню

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Саливанчук: Я все еще живу в феврале
Саливанчук: Я все еще живу в феврале
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 1 мая опубликовала в Instagram ролик, в котором на кухне исполнила песню.

"На календаре 1 мая, утро… А я все еще живу в феврале. Последний мой день, когда я была счастлива, – 23-е число", – призналась она.

По словам Саливанчук, накануне войны в ее жизни происходили события, как она считает, предвещающие трагедию.

"Мы с командой хотели снять два клипа на песни, которые я готовила к спектаклю, но успели сделать только этот и несколько хороших кадров. Вдруг выключили свет во всем районе. Прошло несколько часов, но света так и не появилось, мы расстроенные уехали домой. Я тогда подумала, что это плохое завершение вечера", – отметила она.

Актриса также призналась, что, вернувшись домой, она играла с детьми и не заметила, как получилось так, что ее младший сын упал с двухэтажной кровати на спину.

"Я вызвала "скорую". Врачи осмотрели сына и сказали быстро одеваться и ехать в "Охматдет". Никита не шевелился, хотел спать, руки и ноги просто свешивались, как мясо, а мне казалось, что я просто сошла с ума от этого. Доехали по встречной полосе с мигалками. В больнице сына обследовали все врачи, но он так и не двигался. Во время МРТ мне пришлось поворачивать ему голову, потому что он даже пальчиком не шевелил. Кажется, я состарилась за эти 40 минут. Затем приехал мой муж, и вдруг Никита встал и побежал к нему на руки", – рассказала она.

Саливанчук отметила, что, по словам врачей, у ее сына был шок.

"Я благодарила бога и радовалась тому, что ребенок здоров, но страх пережила большой. На тот момент просто не знала, что ждет меня утром… Когда началась война, я уже не имела сил переживать и отказывалась верить в происходящее. Мне было спокойно от того, что дети рядом бегают и смеются", – призналась она.

Актриса рассказала, что она с детьми уехала на запад Украины после того как ракета попала в телебашню.

"С того дня прошло два месяца, а я по-прежнему живу 23 февраля и очень хочу домой в Киев, к своему мужу", – призналась она.

Саливанчук отметила, что песня, которую она презентует, записана на русском, так как "23 февраля все еще было иначе".

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: Украина, война, дети, студия Квартал 95, актриса, песня, муж, Анна Саливанчук
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