Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото

Киркоров заявил, что прибыл на "Евровидение" по приглашению организаторов Фото: fkirkorov / Instagram

Невзирая на то, что Россия официально отстранена от участия в конкурсе, пока в стране не изменится политический режим, Киркоров оказался на мероприятии.

По словам певца, он смотрел конкурс в VIP-ложе.

"По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия", – заявил певец в Instagram.

Фото: fkirkorov / Instagram