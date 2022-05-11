Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото

Невзирая на то, что Россия официально отстранена от участия в конкурсе, пока в стране не изменится политический режим, Киркоров оказался на мероприятии.
По словам певца, он смотрел конкурс в VIP-ложе.
"По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия", – заявил певец в Instagram.
Киркоров с первого дня войны замалчивал нападение РФ на Украину, вместе с тем после задержания главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука публично выступил в его поддержку.
Киркорову бессрочно запрещен въезд в Литву за замалчивание и поддержку РФ в нападении на Украину.
Организаторы "Евровидения 2022" 25 февраля 2022 года заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году.
Представители Украины, группа Kalush Orchestra, с песней Stefania вышла на сцену шестой и прошла в финал.
Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.
14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "Большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).