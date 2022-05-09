Бульвар Шоубиз
 
09 мая, 2022
 
Новости

Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киркорову запрещен въезд в Эстонию, Литву и Латвию
Киркорову запрещен въезд в Эстонию, Литву и Латвию
Фото: Ани Лорак / Facebook

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 9 мая в Twitter сообщил, что российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру и Евгению Петросяну запрещен въезд в страну.

В списке персон нон грата также указана и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. 

"На основании п. 2 ст. 61 "Закона об иммиграции" я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в страну", – написал Ринкевичс. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года

Петросян и Винокур открыто поддержали войну РФ против Украины

Теги: Латвия, Филипп Киркоров, персона нон грата, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Винокур, Евгений Петросян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию
Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
  Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
  Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 