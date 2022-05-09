Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию

В списке персон нон грата также указана и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

"На основании п. 2 ст. 61 "Закона об иммиграции" я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в страну", – написал Ринкевичс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Петросян и Винокур открыто поддержали войну РФ против Украины.