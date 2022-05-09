Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию

В списке персон нон грата также указана и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
"На основании п. 2 ст. 61 "Закона об иммиграции" я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в страну", – написал Ринкевичс.
Pamatojoties uz Imigr * cijas likuma 61.panta 2.da * u, esmu pie * mis l * mumu par Krievijas Feder * cijas pilso * u F. Kirkorova, V. Vinokura, T. Petrosjana un I. Viner-Usmanovas iek * aušanu Latvijas Republikai nev * lamo personu sarakst * , nosakot liegumu iece * ot Latvij * uz nenoteiktu laiku— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) May 9, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма.
В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.
Петросян и Винокур открыто поддержали войну РФ против Украины.