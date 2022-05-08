  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения

"Если эта девочка давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей, конечно, безразлично все, что происходит. Если ей болит за Украину, если она ощущает себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", – сказал Кондратюк.

Он подчеркнул, что в РФ, кроме дочери Сумской, живут "несколько миллионов украинцев, которые также, как и она, сделали свой выбор".

Ведущий подчеркнул, что замалчивание войны Паперной на накладывает ответственность на ее мать.

"Дети за родителей не отвечают. Родители за взрослых детей тоже нет. Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина – что можно с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать, – резюмировал Кондратюк. – Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего!"

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Видео: Ukraine Media / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)