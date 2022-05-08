  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения

"Если эта девочка давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей, конечно, безразлично все, что происходит. Если ей болит за Украину, если она ощущает себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", – сказал Кондратюк.
Он подчеркнул, что в РФ, кроме дочери Сумской, живут "несколько миллионов украинцев, которые также, как и она, сделали свой выбор".
Ведущий подчеркнул, что замалчивание войны Паперной на накладывает ответственность на ее мать.
"Дети за родителей не отвечают. Родители за взрослых детей тоже нет. Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина – что можно с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать, – резюмировал Кондратюк. – Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего!"
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. "Поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это? Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", – заявила Сумская.