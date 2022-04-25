Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
Новости

Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?

Дочь Сумской Паперная живет и работает в Москве
Дочь Сумской Паперная живет и работает в Москве
Фото: Ольга Сумська/ Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская 25 апреля в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" ответила на вопросы поклонников, почему после нападения РФ на Украину ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная продолжает жить в России и замалчивает российскую агрессию против Украины. Ответ Сумской опубликован на странице проекта в Instagram.

"Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Там другое информационное поле, оно страшное. Мне пишут коллеги: "Пусть бросает все, пусть уезжает". Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом  ну как это? Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет",  заявила Сумская в программе "Зірковий шлях".

В свою очередь муж Сумской, украинский актер Виталий Борисюк заявил, что их проживающие в РФ друзья понимают, что на самом деле происходит в Украине, но публично высказать свою антивоенную позицию  не могут, опасаясь арестов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах. 

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств". 

Теги: война России против Украины, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Антонина Паперная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 