Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?

"Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Там другое информационное поле, оно страшное. Мне пишут коллеги: "Пусть бросает все, пусть уезжает". Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это? Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", – заявила Сумская в программе "Зірковий шлях".

В свою очередь муж Сумской, украинский актер Виталий Борисюк заявил, что их проживающие в РФ друзья понимают, что на самом деле происходит в Украине, но публично высказать свою антивоенную позицию не могут, опасаясь арестов.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)