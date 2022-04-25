Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?

"Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Там другое информационное поле, оно страшное. Мне пишут коллеги: "Пусть бросает все, пусть уезжает". Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это? Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", – заявила Сумская в программе "Зірковий шлях".
В свою очередь муж Сумской, украинский актер Виталий Борисюк заявил, что их проживающие в РФ друзья понимают, что на самом деле происходит в Украине, но публично высказать свою антивоенную позицию не могут, опасаясь арестов.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".