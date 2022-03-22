"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева

Мать Сумской умерла в ночь на 27 февраля.

"Похоронить маму во время бомбежек оказалось не легко. Но нашлись добрые люди, которые за два дня все сделали. За это я им очень благодарна. Многие из умерших просто оставались дома несколько суток, потому что ритуальная служба не могла доехать. Мне тогда позвонили знакомые, у которых умерли родственники, и они их держали на балконах! Конечно, я пыталась договориться с представителями [ритуальной] службы, чтобы они хоть как-то помогли им. Мы похоронили нашу мамочку достойно, с молитвой священника, на Байковом кладбище, возле нашего папы Вячеслава Сумского", – рассказала актриса.

По словам Ольги Сумской, возвращаясь домой после похорон матери, они едва не попали под удар баллистической ракеты.

"Я увидела над головой, как что-то темное пролетело с бешеной скоростью. Это была баллистическая ракета, попавшая в телебашню на Мельникова. А мы там были пять минут назад" – призналась артистка.

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