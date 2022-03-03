Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2022
 
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Ольга Сумская показала могилу своей матери

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумская: Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну
Сумская: Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 1 марта сообщила в Facebook, что похоронила свою мать, актрису Анну Опанасенко-Сумскую, умершую во время войны России против Украины.

"Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну. С молитвой священника и под звуки сирен… Господи, спасибо тебе!" – написала она.
https://www.facebook.com/osumska/posts/4942406302507080

Контекст:

Мать Сумской умерла в ночь на 27 февраля.

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов составляли около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Теги: Россия, Украина, оккупация, агрессия, похороны, война России против Украины, Ольга Сумская, актриса, могила, мать
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