Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?

Днем ранее актриса в Facebook попросила помощи в перевозке тела ее покойной мамы в морг.

"Среди моих друзей есть врачи! Нужна помощь… Есть ли кто-то из персонала 10-й поликлиники на Голосеевской площади? Это недалеко от дома нашей мамы на Ломоносова. Мы не можем сейчас добраться из центра, потому что идут обстрелы", – писала она.

28 февраля в комментарии к этому посту Сумская сообщила, что доставить тело ее мамы в морг удалось.

"Но теперь вопрос, как передвигаться по городу, чтобы похоронить", – написала актриса.