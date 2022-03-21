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21 марта, 2022
 
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Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств

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Сумская: Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину
Сумская: Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину
Фото: tony__pepper / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 21 марта в интервью изданию "КП в Украине" прокомментировала молчание своей старшей дочери, проживающей в России украинской актрисы Антонины Паперной по поводу вторжения РФ в Украину.

"Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессора, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга. Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину.  С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся.  Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся, и, самое главное, – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем", – сказала Сумская. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Она родилась 1 июня 1990 года. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

24 февраля, вдень нападения РФ на Украину, Паперная лаконично заявила, что все это ужасно. С тех пор она не реагирует на российскую агрессию в мирных украинских городах.

Теги: Россия, война России против Украины, Ольга Сумская, Антонина Паперная
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