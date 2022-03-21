Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств

"Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессора, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга. Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину. С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся. Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся, и, самое главное, – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем", – сказала Сумская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Она родилась 1 июня 1990 года. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).
24 февраля, вдень нападения РФ на Украину, Паперная лаконично заявила, что все это ужасно. С тех пор она не реагирует на российскую агрессию в мирных украинских городах.