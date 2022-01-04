  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем

Сумская о дочери: Я порой должна получить совет именно от старшей дочери Фото: olgasumska / Instagram, tony__pepper / Instagram

"Бывают периоды, когда нас никто не спрашивает. И я так тоже поступала. Когда я выходила замуж, не ставила перед фактом родителей, не спрашивала разрешения. То есть я узнала об отношениях Антонины из прессы. Это совершенно нормально. Она актриса, для меня это приемлемо",– заявила Сумская.

Паперная, которая присутствовала по видеосвязи во время разговора, в этот момент погрозила матери пальцем.

"Прости, мама. Мне кажется, что мама чаще советуется, чем я с мамой. Согласись, мам?" – перебила Сумскую дочь.

"Ну да. Да! Я порой должна получить действительно веский, важный для меня совет именно от старшей дочери", – подтвердила мать Паперной.

Комментарий Сумской прозвучал на четвертой минуте ролика.

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Видео: Независимые / YouTube