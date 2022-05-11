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11 мая, 2022
 
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"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Королева и Тарзан так и не осудили российскую агрессию в Украине
Королева и Тарзан так и не осудили российскую агрессию в Украине
Фото: koroleva_star / Instagram

Украинский продюсер Алена Мозговая 10 мая в Facebook опубликовала снимки строящей карьеру в РФ украинской певицы Наташи Королевой и ее мужа, стриптизера Тарзана, поддерживающего войну в Украине.

"В ...банарии без изменений. Два дебила – это сила", – написала она.

На фото Тарзан запечатлен в красном спортивном костюме с советским гербом – серпом и молотом, королева – в черном ватнике и пилотке цвета хаки.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2129376890564070

"Боже, какой ужас", – прокомментировала подписчица Наталья Кутелева.

"Не ту пилотку оно на свою тупую голову натянуло", – отметила Marina Marina.

"Из трусов достала и на морду натянула", – написала Диденко Людмила.

"Шлендра и долбодятел", – прокомментировал Олег Наумченко.

"Позор семейный", – отметила Татьяна Яковлева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).

В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия". В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.

В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд. В октябре 2019 года певица попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить ей приезжать в Украину.

Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Муж Королевой, стриптизер Тарзан поддержал российскую агрессию по отношению к Украине.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Наташа Королева, Тарзан, Алена Мозговая, певица, стриптизер
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