"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику

"В ...банарии без изменений. Два дебила – это сила", – написала она.
На фото Тарзан запечатлен в красном спортивном костюме с советским гербом – серпом и молотом, королева – в черном ватнике и пилотке цвета хаки.
"Боже, какой ужас", – прокомментировала подписчица Наталья Кутелева.
"Не ту пилотку оно на свою тупую голову натянуло", – отметила Marina Marina.
"Из трусов достала и на морду натянула", – написала Диденко Людмила.
"Шлендра и долбодятел", – прокомментировал Олег Наумченко.
"Позор семейный", – отметила Татьяна Яковлева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).
В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия". В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.
В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд. В октябре 2019 года певица попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить ей приезжать в Украину.
Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Муж Королевой, стриптизер Тарзан поддержал российскую агрессию по отношению к Украине.