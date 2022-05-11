"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику

Королева и Тарзан так и не осудили российскую агрессию в Украине Фото: koroleva_star / Instagram

"В ...банарии без изменений. Два дебила – это сила", – написала она.

На фото Тарзан запечатлен в красном спортивном костюме с советским гербом – серпом и молотом, королева – в черном ватнике и пилотке цвета хаки.

"Боже, какой ужас", – прокомментировала подписчица Наталья Кутелева.

"Не ту пилотку оно на свою тупую голову натянуло", – отметила Marina Marina.

"Из трусов достала и на морду натянула", – написала Диденко Людмила.

"Шлендра и долбодятел", – прокомментировал Олег Наумченко.

"Позор семейный", – отметила Татьяна Яковлева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)