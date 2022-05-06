"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать

"Девушки, я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать, чтобы себя и вас не обидеть... Ну не состарились, а, так сказать, потускнели, потеряли цвет, короче. Мы не имеем на это права. Я понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит, она должна выглядеть роскошно! Наши мужчины, наши защитники должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух и мужской. Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой. Поэтому предлагаю флешмоб – выставляем свои красивые фото под хештегом "краса для ЗСУ", – написала ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)