"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии

"Немного приболела. Это нервное. День, и я вернусь. А пока у мамы Кет расцветают цветы", – написала она.

Контекст:

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Карьера телеведущей началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".

С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.