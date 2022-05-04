Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
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"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии

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Никитюк: День, и я вернусь
Никитюк: День, и я вернусь
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк в Stories Instagram 3 мая сообщила, что сейчас находится у своей мамы, Екатерины Никитюк, проживающей в Хмельницком.

"Немного приболела. Это нервное. День, и я вернусь. А пока у мамы Кет расцветают цветы", – написала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Карьера телеведущей началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.

Теги: здоровье, цветы, телеведущая, Леся Никитюк
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