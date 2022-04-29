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29 апреля, 2022
 
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"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам

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Лазарева украинцам: Мы сейчас смотрим на вас как на старших братьев и сестер, умудренных опытом
Лазарева – украинцам: Мы сейчас смотрим на вас как на старших братьев и сестер, умудренных опытом
Фото: lazarevatut / Instagram

Осудившая нападение РФ на Украину российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева на своей странице в Instagram 29 апреля обнародовала обращение к украинцам от имени россиян, сопротивляющихся политике президента РФ Владимира Путина.

"В семье не без урода", – сказала Лазарева о Путине. Она добавила, что не все люди, живущие в России, поддерживают его и являются "такими же уродами".

Лазарева отметила, что российский народ до сих пор живет в нищете и бесправии, не ищет свободы и так и не смог поднять голову, в отличие от украинцев.

"Вас уже нельзя обмануть так, как нас. В отличие от нас, вы прошли слишком сложный и кровавый путь и знаете цену себе и своей свободе", – сказала она.

По словам Лазаревой, враг у Украины и России на самом деле сейчас один: в Украине это внешний агрессор, а в России он внутри и руководит страной.

"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и наши братья и сестры в Беларуси – со своим уродом", – заявила она.

Лазарева подчеркнула, что те, кто уезжает из России, делают это для своего спасения, но не прекращают бороться. Она призвала не проклинать всех россиян.

"Мы сейчас смотрим на вас как на старших братьев и сестер, умудренных опытом, взглядом людей, которые учатся у вас стойкости, смелости и героизму. Мы вместе с вами говорим: "Слава Украине, которая сейчас борется за свою и за нашу свободу", – заявила актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лазарева приехала в Украину 17 февраля на съемки в украинском проекте. После вторжения РФ в Украину она осталась в Киеве, где прожила три недели, а затем переехала в Испанию. 

С первых дней войны Лазарева осудила российскую агрессию против Украины. Ведущая заявила, что в ближайшем будущем РФ ждут нищета и голод.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, агрессия, Татьяна Лазарева, вторжение, украинцы, война России против Украины, телеведущая, актриса
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