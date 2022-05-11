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11 мая, 2022
 
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Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ

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Кабаева снова родит от Путина СМИ
Кабаева снова родит от Путина – СМИ
Фото: EPA

38-летняя российская гимнастка Алина Кабаева, которой приписывали любовную связь с 69-летним президентом РФ Владимиром Путиным, беременна. Об этом 9 мая сообщило британское издание The Sun.

Приближенные к президенту РФ люди отметили, что он пришел в ярость, узнав, что Кабаева снова ждет ребенка, поскольку больше не планировал детей. Причиной его недовольства, как отмечает издание, была также подготовка парада на Красной площади  Путин не хотел, чтобы что-либо его отвлекало.

На странице "Генерал СВР" в Instagram 3 мая опубликовали сообщение о том, что новость о беременности Кабаевой стала для Путина неожиданностью.

"Вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева в очередной, а вернее, видимо, во внеочередной раз беременна. Тут бы президенту жить да радоваться, ан нет..." – написали в посте.

В сообщении отметили, что Путин выглядел "подавленным и отрешенным".

Контекст:

Российские и западные таблоиды сообщали, что Путин имеет личные отношения с российской гимнасткой Алиной Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six написал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя детьми от Путина в Швейцарии. Швейцарская газета SonntagsZeitung 1 мая 2022 года писала, что у Кабаевой от Путина двое детей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алина Кабаева, дети, беременность, гимнастка
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