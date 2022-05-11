Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ

Приближенные к президенту РФ люди отметили, что он пришел в ярость, узнав, что Кабаева снова ждет ребенка, поскольку больше не планировал детей. Причиной его недовольства, как отмечает издание, была также подготовка парада на Красной площади – Путин не хотел, чтобы что-либо его отвлекало.

На странице "Генерал СВР" в Instagram 3 мая опубликовали сообщение о том, что новость о беременности Кабаевой стала для Путина неожиданностью.

"Вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева в очередной, а вернее, видимо, во внеочередной раз беременна. Тут бы президенту жить да радоваться, ан нет..." – написали в посте.

В сообщении отметили, что Путин выглядел "подавленным и отрешенным".