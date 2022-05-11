"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев

Как отметила Саливанчук, ее не было в городе два месяца и шесть дней.

"Никогда бы не подумала, что дорога домой может быть такой легкой и быстрой. Чем ближе я была к Киеву, тем легче мне ехалось. Я ведь знала, что вот-вот буду дома", – написала она.

Актриса рассказала, что по дороге в Житомир она попала в большую пробку перед блокпостом, простояв в которой, беспрепятственно двинулась дальше. Саливанчук предупредила, что на заправках нет бензина, поэтому без запасов топлива ехать не стоит.

"За 30 км до Киева было очень страшно. Мы наблюдали за разбомбленными городами, селами, домами, заправками, магазинами. По коже шли мурашки от ужаса... Здесь по-настоящему ощущались последствия войны. Пережить боль помогла уверенность, что мы вместе все отстроим и наша Украина станет еще лучше", – заявила она.

Актриса поделилась эмоциями от встречи с супругом.

"Я дома. Это невероятные ощущения, которые не передать словами. Впервые за 47 дней я увидела мужа. Слезы радости... Запрыгнула на него, как в кино, ведь невероятно по нему скучала и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за восемь лет совместной жизни мы не виделись так долго. Прошлась по родной квартире, которую я оставила на столь долгое время. Даже не подозревала, что так сильно ее люблю. Мне иногда казалось, что нужно сделать ремонт, кое-что заменить, но сейчас понимаю, что ничего лучше, чем родные стены, нет и все эти мелочи не важны. Это очень классные ощущения", – поделилась актриса.

Она пожелала всем украинцам вернуться домой и испытать те эмоции, которые пережила сама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

Война России против Украины. Главное (обновляется)