Бульвар Шоубиз
 
11 мая, 2022
 
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"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера

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Налчаджиоглу проводит время с Реус в Турции
Налчаджиоглу проводит время с Реус в Турции
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Визажист Лилия Реус, невеста экс-супруга строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу 10 мая в Instagram опубликовала фото, для которого позировала на балконе.

Реус снялась в декольтированном платье с вырезами на торсе, под которое не стала надевать бюстгальтер.

"На Лорак похожа", – прокомментировала фото подписчица gulhi.asi.

"С обложки", – написала viktoriabogonos.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Туда приехала также проживающая с матерью в РФ дочь Налчаджиоглу София.

10 мая бывший муж Ани Лорак показал застолье с родственниками и Реус.

Теги: Турция, Ани Лорак, платье, певица, Мурат Налчаджиоглу, муж, бюстгальтер, декольте, невеста, бизнесмен
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