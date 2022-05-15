  Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео

Моника Лю после первой части "Евровидения 2022" призвала участников и зрителей не забывать, что в Украине идет война Фото: ЕРА

Один из куплетов песни исполняет певица Моника Лю, которая представляла страну на "Евровидении 2022" и заняла 14-е место.

"Поздравляем Украину и Kalush Orchestra – победителей "Евровидения 2022". Город Вильнюс вместе с Моникой Лю, джазовой певицей Дайвой Старинскайте и музыкантами Литовского национального театра оперы и балета представили собственную версию песни Stefania. Рэп-куплет песни был записан, чтобы выразить солидарность с братьями и сестрами в Украине!" – говорится в анонсе.

Моника Лю поддержала Украину в первом полуфинале. На пресс-конференции, которая состоялась после окончания первой части конкурса, певица призвала не забывать, что в Украине идет война.

"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать о том, что в Украине война. Поддерживайте, присылайте средства. Деньги важны и внимание! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила она.

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Видео: LNOBT / YouTube