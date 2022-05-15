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16 мая, 2022
 
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Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео

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Моника Лю после первой части "Евровидения 2022" призвала участников и зрителей не забывать, что в Украине идет война
Моника Лю после первой части "Евровидения 2022" призвала участников и зрителей не забывать, что в Украине идет война
Фото: ЕРА

Артисты из Литвы записали свою версию песни Stefania, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" в Турине (Италия). Видео опубликовано 15 мая на странице Литовского национального театра оперы и балета.

Один из куплетов песни исполняет певица Моника Лю, которая представляла страну на "Евровидении 2022" и заняла 14-е место.

"Поздравляем Украину и Kalush Orchestra  победителей "Евровидения 2022". Город Вильнюс вместе с Моникой Лю, джазовой певицей Дайвой Старинскайте и музыкантами Литовского национального театра оперы и балета представили собственную версию песни Stefania. Рэп-куплет песни был записан, чтобы выразить солидарность с братьями и сестрами в Украине!" – говорится в анонсе.

Моника Лю поддержала Украину в первом полуфинале. На пресс-конференции, которая состоялась после окончания первой части конкурса, певица призвала не забывать, что в Украине идет война.

"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать о том, что в Украине война. Поддерживайте, присылайте средства. Деньги важны и внимание! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила она.

ВИДЕО
Видео: LNOBT / YouTube
Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, Литва, Евровидение 2022, Kalush Orchestra, Моника Лю
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