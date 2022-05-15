  Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео

Один из куплетов песни исполняет певица Моника Лю, которая представляла страну на "Евровидении 2022" и заняла 14-е место.
"Поздравляем Украину и Kalush Orchestra – победителей "Евровидения 2022". Город Вильнюс вместе с Моникой Лю, джазовой певицей Дайвой Старинскайте и музыкантами Литовского национального театра оперы и балета представили собственную версию песни Stefania. Рэп-куплет песни был записан, чтобы выразить солидарность с братьями и сестрами в Украине!" – говорится в анонсе.
Моника Лю поддержала Украину в первом полуфинале. На пресс-конференции, которая состоялась после окончания первой части конкурса, певица призвала не забывать, что в Украине идет война.
"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать о том, что в Украине война. Поддерживайте, присылайте средства. Деньги важны и внимание! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила она.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.