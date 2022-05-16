Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине

"Общественное уже получило документы для начала подготовки к проведению "Евровидения" в следующем году. Мы очень хотим, чтобы "Евровидение" прошло в мирной Украине, – сказал Чернотицкий. – Место проведения должно соответствовать требованиям о большой сцене и безопасности, поэтому город будет согласован Европейским языковым союзом".

Чернотицкий выразил надежду, что Украина, которая сейчас противостоит российским оккупантам, на момент проведения "Евровидения 2023" "сможет гарантировать безопасность всем участникам и гостям".

Война России против Украины. Главное (обновляется)