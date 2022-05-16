Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине

"Общественное уже получило документы для начала подготовки к проведению "Евровидения" в следующем году. Мы очень хотим, чтобы "Евровидение" прошло в мирной Украине, – сказал Чернотицкий. – Место проведения должно соответствовать требованиям о большой сцене и безопасности, поэтому город будет согласован Европейским языковым союзом".
Чернотицкий выразил надежду, что Украина, которая сейчас противостоит российским оккупантам, на момент проведения "Евровидения 2023" "сможет гарантировать безопасность всем участникам и гостям".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.