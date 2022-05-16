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16 мая, 2022
 
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Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине

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Благодаря победе Kalush Orchestra "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Благодаря победе Kalush Orchestra "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Фото: ЕРА

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий 15 мая во время совместной пресс-конференции с победителями "Евровидения 2022", украинской группой Kalush Orchestra рассказал, что уже получил необходимые документы для подготовки к проведению международного песенного конкурса в Украине в 2023 году.

"Общественное уже получило документы для начала подготовки к проведению "Евровидения" в следующем году. Мы очень хотим, чтобы "Евровидение" прошло в мирной Украине, – сказал Чернотицкий.  Место проведения должно соответствовать требованиям о большой сцене и безопасности, поэтому город будет согласован Европейским языковым союзом".

Чернотицкий выразил надежду, что Украина, которая сейчас противостоит российским оккупантам, на момент проведения "Евровидения 2023" "сможет гарантировать безопасность всем участникам и гостям".

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Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, война России против Украины, Николай Чернотицкий, Евровидение 2022, Евровидение 2023
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