Бульвар Шоубиз
 
16 мая, 2022
 
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Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"

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Паш заявила, что некоторые люди считают ее антигероем
Паш заявила, что некоторые люди считают ее антигероем
Фото: alinapash / Instagram

Украинская певица Алина Паш 15 мая на своей странице в Instagram заявила, что определенная аудитория считает ее врагом.

"Стараешься делать все, что можешь, для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что, очевидно, до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей. И закрывать глаза на худшие и сознательные проявления других деятелей, потому что не модно", – Паш заявила, что так работает общественное мнение и Internet.

Певица добавила, что общество научится видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга.

"Потому что это признак сильного и сознательного общества, которым мы точно становимся, за которое сейчас отчаянно боремся. На том стою. С любовью к Украине", – написала она.

Контекст:

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля 2022 года Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, речь идет о ее директоре. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". 

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

В апреле 2022 года Паш заявила, что сожалеет о коллаборациях с россиянами.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

14 мая 2022 года группа победила на "Евровидении 2022".

Теги: Россия, Евровидение, Крым, Украина, соцсети, певица, Алина Паш, хейт, Kalush Orchestra
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