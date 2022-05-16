Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"

Паш заявила, что некоторые люди считают ее антигероем Фото: alinapash / Instagram

"Стараешься делать все, что можешь, для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что, очевидно, до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей. И закрывать глаза на худшие и сознательные проявления других деятелей, потому что не модно", – Паш заявила, что так работает общественное мнение и Internet.

Певица добавила, что общество научится видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга.

"Потому что это признак сильного и сознательного общества, которым мы точно становимся, за которое сейчас отчаянно боремся. На том стою. С любовью к Украине", – написала она.