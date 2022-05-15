Глава "Укрпошти" объявил о планах выпустить марку с украинским победителем "Евровидения 2022"

Заявление Смелянского последовало на следующий день после финала "Евровидения 2022" Фото: ЕРА

"Мы поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении". Вы крутые! "Укрпошта" выпускает марки по решению художественного совета. Но я думаю, у меня будет достаточно аргументов как у председателя совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный нашим победителям", – написал он.

Глава "Укрпошти" отметил, что ранее компания уже выпускала марки с победителями "Евровидения" Русланой Лыжычко (2004 год) и Джамалой (2016 год).

"Дизайн марки мы, безусловно, разработаем отдельно, потому что должны это согласовать с "Евровидением". Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото – это пример одного из вариантов", – объяснил Смелянский.

Он подчеркнул, что марку с Kalush Orchestra будут создавать "вне конкурса" о том, что выпускать следующим.