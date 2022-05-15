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Глава "Укрпошти" объявил о планах выпустить марку с украинским победителем "Евровидения 2022"

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Заявление Смелянского последовало на следующий день после финала "Евровидения 2022"
Заявление Смелянского последовало на следующий день после финала "Евровидения 2022"
Фото: ЕРА

"Укрпошта" может выпустить почтовую марку с изображением победителя "Евровидения 2022" украинской группы Kalush Orchestra. Об этом 15 мая сообщил в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Мы поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении". Вы крутые! "Укрпошта" выпускает марки по решению художественного совета. Но я думаю, у меня будет достаточно аргументов как у председателя совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный нашим победителям", – написал он.

Глава "Укрпошти" отметил, что ранее компания уже выпускала марки с победителями "Евровидения" Русланой Лыжычко (2004 год) и Джамалой (2016 год).

"Дизайн марки мы, безусловно, разработаем отдельно, потому что должны это согласовать с "Евровидением". Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото – это пример одного из вариантов", – объяснил Смелянский.

Он подчеркнул, что марку с Kalush Orchestra будут создавать "вне конкурса" о том, что выпускать следующим.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/5713825501980405

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Теги: Евровидение, конкурс, дизайн, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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