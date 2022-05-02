"I love it!" Глава Львовской ОВА подарил Квин марку с "русским кораблем", она отреагировала. Видео

"Обсудили текущую ситуацию в области, потребности украинцев и направления сотрудничества. После разговора подарил госпоже Квин марку "Русский корабль, иди...". Она была в восторге", – написал Козицкий и опубликовал видео.

В ролике показано, что Квин обрадовалась подарку, воскликнув "I love it!", что в переводе означает "Мне нравится это!".

Дипломат также сказала, что поставит подарок на своем столе и марка будет "вдохновлять ее ежедневно".

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