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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"I love it!" Глава Львовской ОВА подарил Квин марку с "русским кораблем", она отреагировала. Видео

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Квин обрадовалась подарку
Квин обрадовалась подарку
Скриншот: Максим Козицький / Facebook

2 мая глава Львовской областной государственной (военной) администрации Максим Козицкий встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом он сообщил в Facebook.

"Обсудили текущую ситуацию в области, потребности украинцев и направления сотрудничества. После разговора подарил госпоже Квин марку "Русский корабль, иди...". Она была в восторге", – написал Козицкий и опубликовал видео. 

В ролике показано, что Квин обрадовалась подарку, воскликнув "I love it!", что в переводе означает "Мне нравится это!". 

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/videos/380737953980800/

Дипломат также сказала, что поставит подарок на своем столе и марка будет "вдохновлять ее ежедневно". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал позднее президент Владимир Зеленский. 

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, сообщал "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, посол США, Максим Козицкий, Кристина Квин, почтовая марка
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