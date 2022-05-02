"I love it!" Глава Львовской ОВА подарил Квин марку с "русским кораблем", она отреагировала. Видео

"Обсудили текущую ситуацию в области, потребности украинцев и направления сотрудничества. После разговора подарил госпоже Квин марку "Русский корабль, иди...". Она была в восторге", – написал Козицкий и опубликовал видео.
В ролике показано, что Квин обрадовалась подарку, воскликнув "I love it!", что в переводе означает "Мне нравится это!".
Дипломат также сказала, что поставит подарок на своем столе и марка будет "вдохновлять ее ежедневно".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал позднее президент Владимир Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, сообщал "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все".