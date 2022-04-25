"Укрпошта" анонсировала выпуск марки, посвященной самолету "Мрія"

"Українська мрія" – это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем выпустить в скором времени", – отметили в посте.
Иллюстрацию, которую использует "Укрпошта", создала 11-летняя жительница Волынской области София Кравчук для конкурса "Что для меня Украина" до полномасштабного вторжения РФ.
"Именно такой ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет. Ведь мечту у нас не отнять", – заявили в "Укрпоште".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" 27 февраля сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день вторжения [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал он.
Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что уничтоженный Ан-225 будет восстановлен за средства РФ. На восстановление самолета понадобятся более $3 млрд и около пяти лет.
15 апреля руководство государственного предприятия "Антонов" заявило, что "Мрію" отреставрируют. "Уничтожение этого легендарного, уникального самолета российскими войсками стало тяжелым ударом не только для компании "Антонов", но и для мирового сообщества. Поэтому реставрация "Мрії" для нас – ключевая задача", – отметили в ГП.