"Укрпошта" анонсировала выпуск марки, посвященной самолету "Мрія"

"Українська мрія" – это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем выпустить в скором времени", – отметили в посте.

Иллюстрацию, которую использует "Укрпошта", создала 11-летняя жительница Волынской области София Кравчук для конкурса "Что для меня Украина" до полномасштабного вторжения РФ.

"Именно такой ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет. Ведь мечту у нас не отнять", – заявили в "Укрпоште".

Война России против Украины. Главное (обновляется)