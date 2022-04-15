ГП "Антонов" пообещало отреставрировать "Мрію" в рамках международного сотрудничества. О сроках "говорить рано"

"Уничтожение этого легендарного, уникального самолета российскими войсками стало тяжелым ударом не только для компании "Антонов", но и для мирового сообщества. Поэтому реставрация "Мрії" для нас – ключевая задача", – говорится в сообщении.

В ГП "Антонов" рассказали, что есть некоторые агрегаты самолета, но новая "Мрія" "должна соответствовать текущим и перспективным нормам полетной годности".

"Кроме того, самолет должен быть оборудован в соответствии с перечнем задач, которые он будет выполнять. Это потребует большого объема проектно-конструкторских работ, подбора и закупки соответствующих комплектующих, программы испытаний и так далее. Безусловно, этот проект будет реализован в рамках широкой международной кооперации с участием ведущих компаний и предприятий мировой авиационной отрасли", – объяснили в компании.

Объем финансирования и "возможность использования комплектующих Ан-225, уничтоженного российскими войсками", еще не определены, этим займется специальная комиссия государственного концерна "Укроборонпром".

"Источники финансирования также будут определяться государством. Уже полученные фондом средства будут направлены исключительно на реализацию проекта по восстановлению "Мрії". Причем с прозрачной отчетностью за каждую потраченную гривну или доллар. Что касается сроков, то о них пока рано говорить, потому что программа должна быть тщательно проработана", – подчеркнули в "Антонове".

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