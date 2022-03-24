ГП "Антонов" призвало создать фонд для возрождения самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрія"

Об этом говорится в обращении ГП "Антонов", опубликованном в Facebook 24 марта.

"В феврале 2022 года случилась беда. В ходе российской агрессии против Украины самолет Ан-225 "Мрія" был разрушен. Эта потеря ошеломила коллектив ГП "Антонов", мировое авиационное сообщество, множество заказчиков по перевозке грузов крупнейшим самолетом. Несмотря на тяжелые времена, коллектив ГП "Антонов" с решительностью считает необходимым не допустить полной и безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрія", – сказано в сообщении.

Отмечается, что для этого есть все основания – "конструкторская и научно-техническая документация, а главное – наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП "Антонов", но "для решения этой задачи мало денег".

"Мы предлагаем учредить международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрія", – заявили на госпредприятии.

С предложением о финансовой поддержке проекта ГП "Антонов" обратилось, в частности, к главам государств и правительств всех стран мира, руководству банков и других финучреждений стран мира, мировых фирмам по авиапроизводству самолетов и их агрегатов, зарубежным фирмам-партнерам.

"ГП "Антонов" надеется на действенную поддержку проекта возрождения самолета Ан-225 "Мрія" с большой благодарностью и пониманием того, что выполнение проекта направлено на восстановление самолета как символа высших мировых научно-технических достижений современности в транспортном авиастроении", – подчеркивается в обращении.