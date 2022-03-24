ГП "Антонов" призвало создать фонд для возрождения самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрія"

Об этом говорится в обращении ГП "Антонов", опубликованном в Facebook 24 марта.
"В феврале 2022 года случилась беда. В ходе российской агрессии против Украины самолет Ан-225 "Мрія" был разрушен. Эта потеря ошеломила коллектив ГП "Антонов", мировое авиационное сообщество, множество заказчиков по перевозке грузов крупнейшим самолетом. Несмотря на тяжелые времена, коллектив ГП "Антонов" с решительностью считает необходимым не допустить полной и безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрія", – сказано в сообщении.
Отмечается, что для этого есть все основания – "конструкторская и научно-техническая документация, а главное – наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП "Антонов", но "для решения этой задачи мало денег".
"Мы предлагаем учредить международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрія", – заявили на госпредприятии.
С предложением о финансовой поддержке проекта ГП "Антонов" обратилось, в частности, к главам государств и правительств всех стран мира, руководству банков и других финучреждений стран мира, мировых фирмам по авиапроизводству самолетов и их агрегатов, зарубежным фирмам-партнерам.
"ГП "Антонов" надеется на действенную поддержку проекта возрождения самолета Ан-225 "Мрія" с большой благодарностью и пониманием того, что выполнение проекта направлено на восстановление самолета как символа высших мировых научно-технических достижений современности в транспортном авиастроении", – подчеркивается в обращении.
Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.
Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире. Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Помимо этого, Ан-225 имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже, отметили в ГП "Антонов".