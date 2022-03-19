ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Экс-капитан "Мрії" считает, что самолет можно было спасти, если бы не топ-менеджмент ГП "Антонов". Там ответили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет находился в Гостомеле
Самолет находился в Гостомеле
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", который был уничтожен в Гостомеле Киевской области во время вторжения российских войск в Украину, можно было спасти. Об этом заявил бывший капитан борта Дмитрий Антонов в видеообращении, которое 19 марта опубликовал в Telegram телеканал "Украина 24".

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша (самый ближайший аэропорт, где мы были – Жешув), [немецкий] Лейпциг", – сказал он.

По словам авиатора, 26 января, за месяц до масштабного вторжения РФ, было обращение к руководству государственного предприятия "Антонов" с предложением перебазировать в Лейпциг весь воздушный флот предприятия вместе с персоналом, экипажем и запчастями.

"Ответа на этот вопрос не последовало", – подчеркнул Антонов.

Он отметил, что решения о перегоне как "Мрії", так и "маленьких самолетов" Ан-26, Ан-28, Ан-74 не было "из-за отсутствия топ-менеджмента компании, который бодренько, за три недели до войны, весь уехал в Лейпциг".

Антонов считает, что у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

ГП "Антонов" прокомментировало ситуацию в Facebook.

"Антонов" сообщает, что распространяемая информация о непрямых причинах уничтожения самолета Ан-225 "Мрія" базируется исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях командира экипажа "Мрії" Дмитрия Антонова. Сейчас установить ключевой фактор уничтожения Ан-225 невозможно из-за захвата аэродрома АТП "Антонов" вооруженными силами РФ", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/antonov.company/posts/4669656256495300

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.

Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире. Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

Теги: Россия, война, самолет, Гостомель, аэродром, Антонов, вторжение, самолеты, обстрелы, война России против Украины, Ан-225 Мрія, Лейпциг, обращение, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (77018)
2
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (35450)
3
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (27899)
4
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (24254)
5
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (24115)
6
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (19170)
7
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы (12846)
8
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом (12453)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS