Экс-капитан "Мрії" считает, что самолет можно было спасти, если бы не топ-менеджмент ГП "Антонов". Там ответили

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша (самый ближайший аэропорт, где мы были – Жешув), [немецкий] Лейпциг", – сказал он.

По словам авиатора, 26 января, за месяц до масштабного вторжения РФ, было обращение к руководству государственного предприятия "Антонов" с предложением перебазировать в Лейпциг весь воздушный флот предприятия вместе с персоналом, экипажем и запчастями.

"Ответа на этот вопрос не последовало", – подчеркнул Антонов.

Он отметил, что решения о перегоне как "Мрії", так и "маленьких самолетов" Ан-26, Ан-28, Ан-74 не было "из-за отсутствия топ-менеджмента компании, который бодренько, за три недели до войны, весь уехал в Лейпциг".

Антонов считает, что у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

ГП "Антонов" прокомментировало ситуацию в Facebook.

"Антонов" сообщает, что распространяемая информация о непрямых причинах уничтожения самолета Ан-225 "Мрія" базируется исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях командира экипажа "Мрії" Дмитрия Антонова. Сейчас установить ключевой фактор уничтожения Ан-225 невозможно из-за захвата аэродрома АТП "Антонов" вооруженными силами РФ", – говорится в заявлении.

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