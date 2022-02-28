"Мы никогда не забудем "Мрію". В посольстве США прокомментировали уничтожение самого большого в мире самолета

"Мы никогда не забудем "Мрію", которая доставила тонны критически важных медицинских товаров в Соединенные Штаты Америки весной 2020 года во время самой большой волны пандемии COVID-19. "Мрія" никогда не умрет! Слава Украине! Мы стоим с Украиной и украинскими героями", – отметили в сообщении.

Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" 27 февраля сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал он.

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что уничтоженный Ан-225 будет восстановлен за средства РФ. На восстановление самолета понадобится более $3 млрд и более пяти лет.