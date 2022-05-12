В Польше выпустили почтовую марку с портретом Зеленского, тираж раскупили за день

В Польше также создали мурал с тем же изображением, что на марке Фото: Łukasz Wantuch / Facebook

Депутат собирал деньги в Польше на гуманитарную помощь для Украины, в том числе с помощью продажи на аукционах знаменитой марки "Укрпошти" с "русским военным кораблем", весь тираж которой стремительно раскупили.

"Однажды у меня появилась мысль: раз у вас нет марок и их больше не будет, почему бы не напечатать свои? Это "нормальная" марка, разрешенная для коммерческого обращения. Подготовлена и напечатана почтой Польши, как и любая другая марка в Польше... Это первая в мире марка с изображением президента Украины Владимира Зеленского", – написал он.

По словам Вантуха, всего было выпущено 99 листов по девять марок, каждая пронумерована QR-кодом. Вся выручка от продажи пойдет на закупку гуманитарной помощи для Украины.

Он рассказал, что уже отправил из Кракова открытку с такой маркой российскому послу в Польше. "Надеюсь, он немного испортит себе завтрак, когда посылка дойдет до российского посольства", – отметил депутат.

Через несколько часов после публикации Вантух заявил, что происходит "просто безумие".

"Я в Facebook больше 13 лет, но никогда раньше не испытывал ничего подобного. Не могу ответить на сообщения, телефон сходит с ума... Допечатки не будет. Каждая марка пронумерована. Я ничему не научился. Похоже, с президентскими марками у меня будет еще большая проблема, чем с украинскими", – написал он и еще чуть позднее сообщил, что закрывает продажу – марки разошлись меньше чем за день.

Он также показал фото мурала в Польше с тем же изображением, что на марке, – графическим портретом Зеленского в цветах украинского флага и надписью "Слава Украине" на польском.