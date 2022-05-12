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В Польше выпустили почтовую марку с портретом Зеленского, тираж раскупили за день

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В Польше также создали мурал с тем же изображением, что на марке
В Польше также создали мурал с тем же изображением, что на марке
Фото: Łukasz Wantuch / Facebook

Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил 11 мая инициатор проекта, депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух.

Депутат собирал деньги в Польше на гуманитарную помощь для Украины, в том числе с помощью продажи на аукционах знаменитой марки "Укрпошти" с "русским военным кораблем", весь тираж которой стремительно раскупили

"Однажды у меня появилась мысль: раз у вас нет марок и их больше не будет, почему бы не напечатать свои? Это "нормальная" марка, разрешенная для коммерческого обращения. Подготовлена и напечатана почтой Польши, как и любая другая марка в Польше... Это первая в мире марка с изображением президента Украины Владимира Зеленского", – написал он.

По словам Вантуха, всего было выпущено 99 листов по девять марок, каждая пронумерована QR-кодом. Вся выручка от продажи пойдет на закупку гуманитарной помощи для Украины. 

Он рассказал, что уже отправил из Кракова открытку с такой маркой российскому послу в Польше. "Надеюсь, он немного испортит себе завтрак, когда посылка дойдет до российского посольства", – отметил депутат. 

https://www.facebook.com/lukasz.wantuch/posts/5455738604470759

Через несколько часов после публикации Вантух заявил, что происходит "просто безумие". 

"Я в Facebook больше 13 лет, но никогда раньше не испытывал ничего подобного. Не могу ответить на сообщения, телефон сходит с ума... Допечатки не будет. Каждая марка пронумерована. Я ничему не научился. Похоже, с президентскими марками у меня будет еще большая проблема, чем с украинскими", – написал он и еще чуть позднее сообщил, что закрывает продажу – марки разошлись меньше чем за день.   

https://www.facebook.com/lukasz.wantuch/posts/5456202297757723

Он также показал фото мурала в Польше с тем же изображением, что на марке, – графическим портретом Зеленского в цветах украинского флага и надписью "Слава Украине" на польском. 

https://www.facebook.com/lukasz.wantuch/posts/5459725667405386

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал позднее президент Владимир Зеленский. 

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, сообщал "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все".

Теги: Польша, почта, Владимир Зеленский, почтовая марка
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