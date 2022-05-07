"Укрпошта" выпустила в продажу последние 30 тыс. знаменитых марок с кораблем – положили сайт Rozetka

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.
Марки в этот раз выпустили в продажу на площадке онлайн-маркета Rozetka. Как рассказывал председатель правления "Укрпошти" Игорь Смелянский, там тоже ввели ограничение – один лист марок на один заказ.
Пользователи под постом "Укрпошти" жалуются, что не смогли сделать заказ, а сайт Rozetka "лег". Другие шутят: "Rozetka легла, мы это внукам рассказывать будем".
В "Укрпошті" ответили: площадка онлайн-маркета подверглась атаке.
Смелянский написал, что в Rozetka делают все, чтобы поднять сайт. Сейчас сайт Rozetka работает, но указано, что все марки проданы.
Под его постом некоторые пользователи писали, что им все же удалось сделать заказ.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал позднее президент Владимир Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, сообщал "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все".