"Укрпошта" выпустила в продажу последние 30 тыс. знаменитых марок с кораблем – положили сайт Rozetka

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

Марки в этот раз выпустили в продажу на площадке онлайн-маркета Rozetka. Как рассказывал председатель правления "Укрпошти" Игорь Смелянский, там тоже ввели ограничение – один лист марок на один заказ.

Пользователи под постом "Укрпошти" жалуются, что не смогли сделать заказ, а сайт Rozetka "лег". Другие шутят: "Rozetka легла, мы это внукам рассказывать будем".

Скриншот: Укрпошта / Facebook

В "Укрпошті" ответили: площадка онлайн-маркета подверглась атаке.

Смелянский написал, что в Rozetka делают все, чтобы поднять сайт. Сейчас сайт Rozetka работает, но указано, что все марки проданы.

Под его постом некоторые пользователи писали, что им все же удалось сделать заказ.