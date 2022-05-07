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"Укрпошта" выпустила в продажу последние 30 тыс. знаменитых марок с кораблем – положили сайт Rozetka

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Марки с кораблем пользуются большим спросом
Марки с кораблем пользуются большим спросом
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

7 мая в 10.00 "Укрпошта" выпустила в продажу последние 30 тыс. марок (5 тыс. листов), посвященных легендарной фразе украинского морского пехотинца Романа Грибова "Русский военный корабль, иди на х...й".

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook. 

Марки в этот раз выпустили в продажу на площадке онлайн-маркета Rozetka. Как рассказывал председатель правления "Укрпошти" Игорь Смелянский, там тоже ввели ограничение – один лист марок на один заказ. 

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/5129174933795786

Пользователи под постом "Укрпошти" жалуются, что не смогли сделать заказ, а сайт Rozetka "лег". Другие шутят: "Rozetka легла, мы это внукам рассказывать будем".

Скриншот: Укрпошта / Facebook
Скриншот: Укрпошта / Facebook

В "Укрпошті" ответили: площадка онлайн-маркета подверглась атаке.

Смелянский написал, что в Rozetka делают все, чтобы поднять сайт. Сейчас сайт Rozetka работает, но указано, что все марки проданы.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/5689733751056247

Под его постом некоторые пользователи писали, что им все же удалось сделать заказ. 

Скриншот: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook
Скриншот: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал позднее президент Владимир Зеленский. 

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, сообщал "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: корабль, Укрпошта, Игорь Смелянский, Розетка, почтовая марка
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