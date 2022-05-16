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16 мая, 2022
 
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"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10 место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри

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Федишин: Неужели вы думаете, что жюри настолько дураки, чтобы не дать Польше ни одного балла? И мы ли враги своей стране?
Федишин: Неужели вы думаете, что жюри настолько дураки, чтобы не дать Польше ни одного балла? И мы ли враги своей стране?
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин на своей странице в Instagram 15 мая заявила, что отдала Польше 10 место, ориентируясь на договор для жюри.

"Анализируя все, что сейчас происходит, я понимаю, что кому-то Ирина Федишин очень неудобна со своей проукраинской позицией. Это война и война по всем фронтам", – написала она.

Федишин отметила, что ее не затрагивают оскорбления в свой адрес.

"Я не первый день появилась для всех украинцев и что-то там наголосовала. У меня длинный творческий путь, и он больше патриотический, чем творческий. Моя проукраинская позиция всегда была ясна. Неужели вы думаете, что жюри настолько дураки, чтобы не дать Польше ни одного балла? И мы ли враги своей стране?" – написала она.

Федишин объяснила, что при голосовании жюри оценивало участников по таким критериям: первое место – это 1 балл, второе место – 2 балла.

"Соответственно, я написала, что Польша получила 10 баллов от меня. Более понятными словами – это 10 место в рейтинге. 10 место – это не ноль. Как потом те места формировались в баллы, которые выдавались зрителям – никто из членов жюри не знает", – заметила певица.

Она подчеркнула, что в договоре для жюри было обозначено требование не дискриминировать никого по национальности, полу, внешности, политическим убеждениям или другие причинам, не связанным с выступлением или песней.

"Если этот конкурс настолько важен политически, почему тогда оргкомитет давал нам такой посыл? Почему даже после того, когда наши протоколы с голосованием забрали и увидели, что выходит такая ситуация, чтобы избежать такого политического скандала, не подкорректировали вместе с нами эти голоса? Почему не подсказали и не помогли разобраться в ситуации? Все кто там находились – это украинцы. Разве мы предатели своей страны? Но сейчас во всем виноваты жюри, а все остальное ни при чем?" – написала Федишин.

Певица призвала оргкомитет "Евровидения", разъяснить украинскому народу, как именно считались голоса и почему сложилась такая ситуация.

Федишин опубликовала интервью "5 каналу", в котором не исключила в будущем вероятность выступления на "Евровидении" как участник от Украины.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

В финале "Евровидения 2022" украинское жюри самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла. Литва по итогам голосования украинских зрителей получила 10 баллов, но от жюри – ни одного.

Эта ситуация вызвала критику многих украинцев в соцсетях. Некоторые члены жюри написали посты-пояснения, в которых подчеркнули, что оценивали выступления по музыкальным критериям и не имели права советоваться между собой, так что не могли предугадать итоговую оценку.

При этом один из членов жюри от Украины, певец Андрей Капраль объяснил, что в жюри при выставлении оценок определяют места участникам конкурса, а не ставят баллы. Так, он, по его словам, хотел отдать Польше 7-е место из 24. Согласно данным на сайте "Евровидения", члены жюри от Украины выставили Польше 11-й, 10-й, 15-й, седьмой и 12-й ранг. Таким образом, по оценке жюри, она оказалась на 11-м месте и вылетела из итогового результата, в котором учитывались только первые девять стран.

В то же время член жюри Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов и "не знает ответа на вопрос, как так вышло, что для Польши вышло 0 баллов".

Теги: Евровидение, Украина, Польша, музыка, рейтинг, война, конкурс, соцсети, скандал, украинцы, голосование, певица, певец, Ирина Федишин, жюри, критика
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