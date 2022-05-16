"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10 место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри

Федишин: Неужели вы думаете, что жюри настолько дураки, чтобы не дать Польше ни одного балла? И мы ли враги своей стране? Фото: irynafedyshyn / Instagram

"Анализируя все, что сейчас происходит, я понимаю, что кому-то Ирина Федишин очень неудобна со своей проукраинской позицией. Это война и война по всем фронтам", – написала она.

Федишин отметила, что ее не затрагивают оскорбления в свой адрес.

"Я не первый день появилась для всех украинцев и что-то там наголосовала. У меня длинный творческий путь, и он больше патриотический, чем творческий. Моя проукраинская позиция всегда была ясна. Неужели вы думаете, что жюри настолько дураки, чтобы не дать Польше ни одного балла? И мы ли враги своей стране?" – написала она.

Федишин объяснила, что при голосовании жюри оценивало участников по таким критериям: первое место – это 1 балл, второе место – 2 балла.

"Соответственно, я написала, что Польша получила 10 баллов от меня. Более понятными словами – это 10 место в рейтинге. 10 место – это не ноль. Как потом те места формировались в баллы, которые выдавались зрителям – никто из членов жюри не знает", – заметила певица.

Она подчеркнула, что в договоре для жюри было обозначено требование не дискриминировать никого по национальности, полу, внешности, политическим убеждениям или другие причинам, не связанным с выступлением или песней.

"Если этот конкурс настолько важен политически, почему тогда оргкомитет давал нам такой посыл? Почему даже после того, когда наши протоколы с голосованием забрали и увидели, что выходит такая ситуация, чтобы избежать такого политического скандала, не подкорректировали вместе с нами эти голоса? Почему не подсказали и не помогли разобраться в ситуации? Все кто там находились – это украинцы. Разве мы предатели своей страны? Но сейчас во всем виноваты жюри, а все остальное ни при чем?" – написала Федишин.

Певица призвала оргкомитет "Евровидения", разъяснить украинскому народу, как именно считались голоса и почему сложилась такая ситуация.

Федишин опубликовала интервью "5 каналу", в котором не исключила в будущем вероятность выступления на "Евровидении" как участник от Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)