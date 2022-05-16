Бульвар Шоубиз
 
16 мая, 2022
 
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Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пресняков: "Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах
Пресняков: "Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах
Фото: npresnyakov / Instagram

Внук российской певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков в комментарии изданию "Подмосковье сегодня" 12 мая прокомментировал слухи, по которым его бабушка и ее муж, шоумен Максим Галкин намерены продать свой замок в подмосковной деревне Грязь и переехать в Латвию.

Пресняков опроверг информацию, что он проживает в замке, пока Пугачева и Галкин находятся в Израиле.

"Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете, – неправда", – сказал он.

Пресняков подчеркнул, что большинство информации о Пугачевой и Галкине – ложь.

"Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию", – отметил внук певицы.

Контекст:

Галкин и Пугачева осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, Латвия, музыка, Подмосковье, Никита Пресняков, Максим Галкин, певица, музыкант, шоумен
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