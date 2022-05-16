Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию

Пресняков опроверг информацию, что он проживает в замке, пока Пугачева и Галкин находятся в Израиле.
"Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете, – неправда", – сказал он.
Пресняков подчеркнул, что большинство информации о Пугачевой и Галкине – ложь.
"Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию", – отметил внук певицы.
Галкин и Пугачева осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.