Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию

Пресняков: "Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах Фото: npresnyakov / Instagram

Пресняков опроверг информацию, что он проживает в замке, пока Пугачева и Галкин находятся в Израиле.

"Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете, – неправда", – сказал он.

Пресняков подчеркнул, что большинство информации о Пугачевой и Галкине – ложь.

"Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию", – отметил внук певицы.