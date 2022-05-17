С "Азовстали" эвакуировали 264 военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых – Генштаб

В Генштабе сообщили, что с "Азовстали" эвакуировали тяжелораненых военнослужащих. На фото – один из защитников Мариуполя на "Азовстали" в начале мая Фото: Дмитро Козацький / Facebook (архив)

В Генштабе отметили, что 53 тяжелораненых военнослужащих доставлены в больницу в Новоазовске Донецкой области (находится примерно в 50 км от Мариуполя на подконтрольной боевикам "ДНР" территории).

"Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена", – сказано в сообщении.

Оленовка находится примерно в 90 км от Мариуполя тоже на подконтрольной боевикам "ДНР" территории.

В Генштабе сообщили, что на "Азовстали" остаются военнослужащие (сколько именно, не уточняется), меры по их спасению продолжаются.

"Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава", – подчеркнули в Генштабе.

В Генштабе назвали защитников Мариуполя "героями нашего времени" и еще раз напомнили, какие подразделения принимали участие в обороне города: отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии, 36-й отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

"Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тыс. человек личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС, – сказано в заявлении. – Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров".

В Генштабе подчеркнули, что сейчас важнейшая задача Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя.

"Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство", – заявили в Генштабе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр тоже разместила в Facebook заявление об эвакуации военнослужащих. Она сообщила, что к ней были привлечены Главное управление разведки Министерства обороны, ВСУ, Нацгвардия и пограничная служба. Маляр уточнила, что для дальнейшего возвращения эвакуированных бойцов домой будет проведена процедура обмена.

"К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем", – сказала она.

По информации агентства Reuters, вечером 16 марта в Новоазовск прибыло пять автобусов с украинскими военнослужащими. Часть эвакуированных вынесли из автобусов на носилках.

Российские пропагандисты и российские паблики опубликовали в Telegram несколько видео с эвакуированными военными.