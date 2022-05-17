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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После стабилизации состояния эвакуированных защитников Мариуполя их обменяют на российских военнопленных – Верещук

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Верещук подчеркнула, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается
Верещук подчеркнула, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается
Фото: Ірина Верещук / Facebook

После стабилизации состояния здоровья эвакуированных защитников Мариуполя их обменяют на российских военнопленных. Об этом 17 мая в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

"В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", – отметила Верещук.

По ее словам, сейчас идет работа над следующими этапами гуманитарной операции.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточнили.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Ирина Верещук, ВСУ, война России против Украины
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